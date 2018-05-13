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Василий Березуцкий
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
россия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
ЦСКА
2 : 1
Анжи
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
6.05.2018
6 мая 2018
вс
19:00
ЦСКА
6 : 0
Арсенал
6.05.2018
6 мая 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
6
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:30
Зенит
0 : 0
ЦСКА
43'
43'
43'
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
ЦСКА
2 : 1
Краснодар
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
3
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:30
Уфа
1 : 1
ЦСКА
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
9.04.2018
9 апр. 2018
пн
19:30
ЦСКА
1 : 2
Динамо
9.04.2018
9 апр. 2018
пн
19:30
был в запасе
ЦСКА
1
Динамо
2
был в запасе
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
1 : 2
ЦСКА
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
11.03.2018
11 марта 2018
вс
16:30
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
11.03.2018
11 марта 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90'
3.03.2018
3 марта 2018
сб
14:00
ЦСКА
1 : 0
Урал
3.03.2018
3 марта 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Урал
0
минуты: 1' - 90'
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
16:30
Спартак
3 : 0
ЦСКА
90'
90'
90'
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
3
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
6
Тосно
0
минуты: 1' - 90'
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
14:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 4
ЦСКА
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
ЦСКА
4
минуты: 1' - 90'
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
16:30
Локомотив
2 : 2
ЦСКА
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
16:30
был в запасе
Локомотив
2
ЦСКА
2
был в запасе
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
ЦСКА
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:30
ЦСКА
0 : 0
Зенит
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
14:00
ЦСКА
0 : 0
Уфа
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
ЦСКА
0
Уфа
0
минуты: 1' - 46'
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
Динамо
0 : 0
ЦСКА
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
31'
31'
31'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:30
31'
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
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