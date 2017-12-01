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мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
5
Васин
Виктор Васин
32'
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
55'
90
17
Головин
Александр Головин
58'
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
65
3
Вернблум
Понтус Вернблум
61'
77
11
Витиньо
Витиньо
10'
27'
59
Запасные
Главный тренер
Виктор Гончаренко
мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
23
Чернов
Евгений Чернов
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
13
Шахов
Виталий Шахов
90
14
Карницкий
Александр Карницкий
62
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
90
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
20
Марков
Евгений Марков
63
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
События
Матч окончен 6:0
ПРОМАХ!
78'
77'
75'
Замена
Замена
65'
63'
Замена
62'
ГОЛ! 6:0
61'
60'
Желтая карточка
Замена
59'
ГОЛ! 5:0
58'
ГОЛ! 4:0
55'
Конец первого тайма (3:0)
ГОЛ! 3:0
32'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:0
27'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
10'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
02 сентября, 21:05
31 августа, 11:04
30 августа, 16:27
21 августа, 17:51