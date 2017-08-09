Тосно - ЦСКА: 09 августа 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Тосно
Тосно
Заболотный 56
1:2

Тосно - ЦСКА: 09 августа 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Оланаре 49
Дзагоев 62
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
9 авг. 2017, 20:00 МСК
9.08.2017, 20:00 МСК
среда
Владимир Москалев
Владимир Москалев
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Матч окончен 1:2
86'
Желтая карточка
Виктор Васин
81'
Замена
Понтус Вернблум
Бибрас Натхо
Замена
Александр Трошечкин
Евгений Марков
63'
62'
ГОЛ! 1:2
Алан Дзагоев
Замена
Георгий Мелкадзе
Руслан Абазов
58'
57'
Замена
Витиньо
Федор Чалов
57'
Замена
Алан Дзагоев
Александр Головин
ГОЛ! 1:1
Антон Заболотный
56'
49'
ГОЛ! 0:1
Аарон Оланаре
Конец первого тайма (0:0)
Замена
Резиуан Мирзов
Ян Казаев
40'
Начало матча

Прошлые матчи

01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6
Тосно
0

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