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мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
57
Абазов
Руслан Абазов
58
20
Марков
Евгений Марков
63
91
Казаев
Ян Казаев
40
14
Карницкий
Александр Карницкий
90
10
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
17
Заболотный
Антон Заболотный
56'
90
15
Роша
Нуну Роша
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
мин
45
Помазун
Илья Помазун
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
81
8
Миланов
Георгий Миланов
90
17
Головин
Александр Головин
57
63
Чалов
Федор Чалов
57
27
Оланаре
Аарон Оланаре
49'
90
Запасные
Главный тренер
Виктор Гончаренко
События
Матч окончен 1:2
86'
Желтая карточка
81'
Замена
63'
62'
ГОЛ! 1:2
Замена
58'
57'
Замена
57'
Замена
ГОЛ! 1:1
56'
49'
ГОЛ! 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Замена
40'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
02 сентября, 21:05
31 августа, 11:04
30 августа, 16:27
21 августа, 17:51