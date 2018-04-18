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мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Кучаев
Константин Кучаев
68
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
62
11
Витиньо
Витиньо
44'
90
7
Муса
Ахмед Муса
90
63
Чалов
Федор Чалов
45'
61'
79
Запасные
Главный тренер
Виктор Гончаренко
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
3
Занев
Петар Занев
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
87
Огуде
Фегор Огуде
71
32
Мельников
Иван Мельников
90
5
Гол
Януш Гол
90
20
Комолов
Павел Комолов
90
16
Идову
Брайан Идову
90
13
Баланович
Сергей Баланович
62
80
Оланаре
Аарон Оланаре
46
Запасные
Главный тренер
Вадим Евсеев
События
Матч окончен 3:0
Замена
79'
71'
Замена
70'
Желтая карточка
Замена
68'
62'
62'
ГОЛ! 3:0
61'
46'
Замена
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
45'
ГОЛ! 1:0
44'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
02 сентября, 21:05
31 августа, 11:04
30 августа, 16:27
21 августа, 17:51