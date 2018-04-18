ЦСКА - Амкар-Пермь: 18 апреля 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Витиньо 44
Чалов 45
Чалов 61
3:0

ЦСКА - Амкар-Пермь: 18 апреля 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар-Пермь
Пермь
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
18 апр. 2018, 20:30 МСК
18.04.2018, 20:30 МСК
среда
Алексей Сухой
Алексей Сухой
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События

Матч окончен 3:0
Замена
Тимур Жамалетдинов
Федор Чалов
79'
71'
Замена
Михаил Гащенков
Фегор Огуде
70'
Желтая карточка
Брайан Идову
Замена
Хетаг Хосонов
Константин Кучаев
68'
62'
Замена
Фелисио Браун Форбс
Сергей Баланович
Замена
Кристиян Бистрович
Александр Головин
62'
ГОЛ! 3:0
Федор Чалов
61'
46'
Замена
Дарко Бодул
Аарон Оланаре
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
Федор Чалов
45'
ГОЛ! 1:0
Витиньо
44'
Начало матча

Прошлые матчи

18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0

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