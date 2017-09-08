Амкар-Пермь - ЦСКА: 08 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар-Пермь
Пермь
0:1

Амкар-Пермь - ЦСКА: 08 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Жамалетдинов 52
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
8 сент. 2017, 17:30 МСК
8.09.2017, 17:30 МСК
пятница
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
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Матч окончен 0:1
90'
Замена
Хетаг Хосонов
Алан Дзагоев
Вторая желтая
Брайан Идову
90'
84'
Желтая карточка
Константин Кучаев
Желтая карточка
Брайан Идову
84'
83'
Замена
Константин Кучаев
Тимур Жамалетдинов
Замена
Алихан Шаваев
Павел Комолов
78'
77'
Желтая карточка
Понтус Вернблум
68'
Замена
Федор Чалов
Витиньо
Замена
Михаил Гащенков
Януш Гол
62'
Желтая карточка
Петар Занев
56'
Замена
Сергей Баланович
Александр Рязанцев
55'
52'
ГОЛ! 0:1
Тимур Жамалетдинов
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Дмитрий Белоруков
45'
Желтая карточка
Януш Гол
13'
Начало матча

Прошлые матчи

18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар-Пермь
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар-Пермь
0

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