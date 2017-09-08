Амкар-Пермь

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мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
3
Занев
Петар Занев
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
4
Зайцев
Николай Зайцев
90
6
Конде
Секу Конде
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
55
20
Комолов
Павел Комолов
78
5
Гол
Януш Гол
62
19
Идову
Брайан Идову
90
9
Бодул
Дарко Бодул
90
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
17
Головин
Александр Головин
90
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
52'
83
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
11
Витиньо
Витиньо
68
Запасные
Главный тренер
Виктор Гончаренко
События
Матч окончен 0:1
90'
Замена
Вторая желтая
90'
84'
Желтая карточка
Желтая карточка
84'
83'
Замена
78'
77'
Желтая карточка
68'
Замена
Замена
62'
Желтая карточка
56'
55'
52'
ГОЛ! 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
45'
Желтая карточка
13'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
02 сентября, 21:05
31 августа, 11:04
30 августа, 16:27
21 августа, 17:51