Матч завершен
ЦСКА
Москва
Головин 4
Натхо 37
2:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
29 июля 2017, 15:00 МСК
29.07.2017, 15:00 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
37'
37'
90
17
Головин
Александр Головин
4'
4'
83
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
67
63
Чалов
Федор Чалов
58
Запасные
84
Овчинников
Павел Овчинников
45
Помазун
Илья Помазун
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
91
Чернов
Никита Чернов
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
11
Витиньо
Витиньо
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
27
Оланаре
Аарон Оланаре
СКА-Хабаровск
мин
55
Криворучко
Александр Криворучко
90
29
Наваловский
Георгий Наваловский
75
37
Гришко
Дмитрий Гришко
90
30
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
19
Пуцко
Александр Пуцко
90
26
Черевко
Александр Черевко
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
30
Друзин
Алексей Друзин
38
9
Корян
Руслан Корян
66
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
87
Казанков
Максим Казанков
90
Запасные
1
Довбня
Александр Довбня
4
Тишкин
Максим Тишкин
8
Габулов
Георгий Габулов
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
13
Димидко
Александр Димидко
19
Федотов
Виталий Федотов
78
Калинский
Николай Калинский
77
Савичев
Константин Савичев
22
Кобялко
Антон Кобялко