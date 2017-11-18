Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Дедечко 5
Маркович 81
2:4
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 12
Вернблум 74
Вернблум 83
Витиньо 90
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
18 нояб. 2017, 12:00 МСК
18.11.2017, 12:00 МСК
суббота
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
37
Гришко
Дмитрий Гришко
90
13
Димидко
Александр Димидко
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
77
Савичев
Константин Савичев
46
69
Дедечко
Денис Дедечко
5'
5'
90
6
Карасев
Павел Карасев
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
87
Казанков
Максим Казанков
46
11
Маркович
Мирослав Маркович
81'
81'
90
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
4
Тишкин
Максим Тишкин
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
19
Федотов
Виталий Федотов
78
Калинский
Николай Калинский
7
Барбаро
Алехандро Барбаро
9
Корян
Руслан Корян
91
Христов
Венцислав Христов
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
24
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
62
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
12'
12'
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
74'
83'
74', 83'
90
11
Витиньо
Витиньо
90'
90'
90
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
8
Миланов
Георгий Миланов
89
Кучаев
Константин Кучаев
31
Макаров
Александр Макаров
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
27
Оланаре
Аарон Оланаре