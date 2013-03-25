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Виктор Строев
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
25.03.2013
25 марта 2013
пн
18:00
Шинник
2 : 1
Томь
25.03.2013
25 марта 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 62'
Шинник
2
Томь
1
минуты: 1' - 62'
18.03.2013
18 марта 2013
пн
15:00
Томь
4 : 3
Нефтехимик
18.03.2013
18 марта 2013
пн
15:00
минуты: 89' - 90'
Томь
4
Нефтехимик
3
минуты: 89' - 90'
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
15:00
Томь
0 : 0
Уфа
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
15:00
был в запасе
Томь
0
Уфа
0
был в запасе
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
19:30
Балтика
1 : 3
Томь
58'
58'
58'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Томь
3
минуты: 1' - 90'
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
15:00
Томь
3 : 2
Химки
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
15:00
минуты: 90' - 90'
Томь
3
Химки
2
минуты: 90' - 90'
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
14:00
Сибирь
0 : 2
Томь
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
14:00
был в запасе
Сибирь
0
Томь
2
был в запасе
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
15:00
Томь
2 : 1
Сочи
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
15:00
был в запасе
Томь
2
Сочи
1
был в запасе
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
Томь
2 : 0
Салют
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
был в запасе
Томь
2
Салют
0
был в запасе
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
Волгарь
0 : 1
Томь
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
был в запасе
Волгарь
0
Томь
1
был в запасе
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
17:30
Спартак-Нальчик
2 : 0
Томь
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
17:30
был в запасе
Спартак-Нальчик
2
Томь
0
был в запасе
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
15:00
Томь
2 : 2
СКА-Хабаровск
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
15:00
был в запасе
Томь
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
6.08.2012
6 авг. 2012
пн
15:00
Томь
2 : 2
Балтика
6.08.2012
6 авг. 2012
пн
15:00
был в запасе
Томь
2
Балтика
2
был в запасе
30.07.2012
30 июля 2012
пн
16:00
Химки
1 : 2
Томь
84'
84'
84'
30.07.2012
30 июля 2012
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Томь
2
минуты: 1' - 90'
23.07.2012
23 июля 2012
пн
16:00
Томь
2 : 0
Сибирь
75'
75'
75'
23.07.2012
23 июля 2012
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
17.07.2012
17 июля 2012
вт
18:00
Сочи
1 : 3
Томь
13'
13'
13'
17.07.2012
17 июля 2012
вт
18:00
минуты: 1' - 66'
Сочи
1
Томь
3
минуты: 1' - 66'
9.07.2012
9 июля 2012
пн
20:00
Ротор
1 : 0
Томь
9.07.2012
9 июля 2012
пн
20:00
минуты: 1' - 79'
Ротор
1
Томь
0
минуты: 1' - 79'