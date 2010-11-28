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Алексей Поляков
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Томь
3 : 1
Ростов
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Томь
3
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Сибирь
0 : 1
Томь
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
16:15
Анжи
1 : 0
Томь
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
16:15
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Томь
0
минуты: 1' - 90'
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
11:45
Томь
1 : 0
Амкар
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
11:45
был в запасе
Томь
1
Амкар
0
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:15
Спартак-Нальчик
2 : 1
Томь
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:15
был в запасе
Спартак-Нальчик
2
Томь
1
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
13:00
Томь
2 : 2
Сатурн
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
13:00
был в запасе
Томь
2
Сатурн
2
был в запасе
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
17:30
Ахмат
1 : 0
Томь
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
17:30
был в запасе
Ахмат
1
Томь
0
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
12:30
Томь
0 : 3
ЦСКА
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
12:30
был в запасе
Томь
0
ЦСКА
3
был в запасе
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
13:00
Томь
1 : 1
Локомотив
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
13:00
был в запасе
Томь
1
Локомотив
1
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
14:15
Зенит
2 : 0
Томь
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
14:15
был в запасе
Зенит
2
Томь
0
был в запасе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
12:45
Томь
1 : 0
Динамо
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
12:45
был в запасе
Томь
1
Динамо
0
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
15:00
Спартак
4 : 2
Томь
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
15:00
был в запасе
Спартак
4
Томь
2
был в запасе
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
12:45
Томь
1 : 1
Крылья Советов
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
12:45
был в запасе
Томь
1
Крылья Советов
1
был в запасе
8.08.2010
8 авг. 2010
вс
19:30
Рубин
2 : 1
Томь
8.08.2010
8 авг. 2010
вс
19:30
был в запасе
Рубин
2
Томь
1
был в запасе
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
15:00
Томь
3 : 2
Сибирь
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
15:00
был в запасе
Томь
3
Сибирь
2
был в запасе
18.07.2010
18 июля 2010
вс
15:00
Томь
1 : 4
Анжи
18.07.2010
18 июля 2010
вс
15:00
был в запасе
Томь
1
Анжи
4
был в запасе
10.07.2010
10 июля 2010
сб
17:15
Амкар
2 : 1
Томь
10.07.2010
10 июля 2010
сб
17:15
был в запасе
Амкар
2
Томь
1
был в запасе
15.05.2010
15 мая 2010
сб
15:15
Томь
1 : 0
Спартак-Нальчик
15.05.2010
15 мая 2010
сб
15:15
был в запасе
Томь
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
11.05.2010
11 мая 2010
вт
15:00
Сатурн
1 : 2
Томь
11.05.2010
11 мая 2010
вт
15:00
был в запасе
Сатурн
1
Томь
2
был в запасе
6.05.2010
6 мая 2010
чт
11:00
Томь
2 : 1
Ахмат
6.05.2010
6 мая 2010
чт
11:00
был в запасе
Томь
2
Ахмат
1
был в запасе
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