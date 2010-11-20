Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:1
Матч завершен
Томь
Томск
Дзюба 52
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
20 нояб. 2010, 14:00 МСК
20.11.2010, 14:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Сибирь
мин
0
Солосин
Алексей Солосин
90
0
Аравин
Алексей Аравин
90
0
Стив
Стив
90
0
Филипенко
Егор Филипенко
90
0
Валентич
Никола Валентич
68
0
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
0
Шумуликоски
Величе Шумуликоски
90
0
Каньяс
Рохер Каньяс
70
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Дегтярев
Александр Дегтярев
79
0
Гржелак
Бартломей Гржелак
90
Запасные
0
Елисеев
Максим Елисеев
0
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
0
Зиновьев
Евгений Зиновьев
0
Нагибин
Иван Нагибин
0
Антипенко
Александр Антипенко
0
Шевченко
Игорь Шевченко
Томь
мин
0
Поляков
Алексей Поляков
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
65
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
52'
52'
90
0
Стариков
Евгений Стариков
88
Запасные
0
Парейко
Сергей Парейко
0
Строев
Виктор Строев
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Мазнов
Горан Мазнов
0
Гапонов
Валентин Гапонов