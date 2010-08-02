Матч завершен
Томь
Томск
Дзюба 3
Дзюба 21
Смирнов 90
3:2
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
Медведев 22
Шевченко 24
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
2 авг. 2010, 15:00 МСК
2.08.2010, 15:00 МСК
понедельник
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
66
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
66
0
Дзюба
Артем Дзюба
3'
21'
3', 21'
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90'
0
Туев
Иван Туев
0
Климов
Валерий Климов
0
Немет
Норберт Немет
0
Мазнов
Горан Мазнов
0
Стариков
Евгений Стариков
Сибирь
мин
0
Ковалевски
Войцех Ковалевски
90
0
Молош
Дмитрий Молош
90
0
Филипенко
Егор Филипенко
90
0
Горак
Мартин Горак
90
0
Аравин
Алексей Аравин
90
0
Дегтярев
Александр Дегтярев
90
0
Климавичус
Арунас Климавичус
72
0
Каньяс
Рохер Каньяс
55
0
Шуленин
Александр Шуленин
90
0
Медведев
Алексей Медведев
22'
22'
90
0
Шевченко
Игорь Шевченко
24'
24'
75
Запасные
0
Солосин
Алексей Солосин
0
Бухряков
Денис Бухряков
0
Нагибин
Иван Нагибин
0
Шумов
Александр Шумов
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Антипенко
Александр Антипенко
0
Беляев
Роман Беляев