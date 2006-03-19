Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
19 марта 2006, -:- МСК
19.03.2006, -:- МСК
воскресенье
Составы