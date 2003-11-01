Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
1 нояб. 2003, -:- МСК
1.11.2003, -:- МСК
суббота
Составы