Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:2
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
27 марта 2004, -:- МСК
27.03.2004, -:- МСК
суббота
Составы