Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
США
Кения
Косово
Белоруссия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:0
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
14 февр. 2020, 23:00 МСК
14.02.2020, 23:00 МСК
пятница
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
7
Нету
Педру Нету
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
28
Моутинью
Жоао Моутинью
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
37
Траоре
Адама Траоре
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
20
Чодури
Хамза Чодури
90
15
Барнс
Харви Барнс
90
9
Варди
Джейми Варди
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
26
Прат
Деннис Прат
7
Грей
Демарай Грей
2
Джастин
Джеймс Джастин
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо