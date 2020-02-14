Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:0
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
14 февр. 2020, 23:00 МСК
14.02.2020, 23:00 МСК
пятница
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
7
Нету
Педру Нету
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
28
Моутинью
Жоао Моутинью
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
37
Траоре
Адама Траоре
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
20
Чодури
Хамза Чодури
90
15
Барнс
Харви Барнс
90
9
Варди
Джейми Варди
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
26
Прат
Деннис Прат
7
Грей
Демарай Грей
2
Джастин
Джеймс Джастин
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо