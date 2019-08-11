Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
0:0
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
11 авг. 2019, 16:00 МСК
11.08.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
9
Варди
Джейми Варди
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
17
Перес
Айосе Перес
76
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Чодури
Хамза Чодури
61
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
26
Прат
Деннис Прат
15
Барнс
Харви Барнс
2
Джастин
Джеймс Джастин
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
81
18
Жота
Диогу Жота
76
Запасные
21
Радди
Джон Радди
29
Винагре
Рубен Винагре
27
Сайсс
Ромен Сайсс
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
37
Траоре
Адама Траоре
10
Кутроне
Патрик Кутроне
7
Нету
Педру Нету