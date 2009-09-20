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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Дойл 18
Эдвардс 50
2:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Мерфи 66
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
20 сент. 2009, 16:00 МСК
20.09.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
0
Элокоби
Джордж Элокоби
90
0
Халфорд
Грег Халфорд
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
90
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
50'
50'
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Дойл
Кевин Дойл
18'
18'
90
0
Кеох
Эндрю Кеох
90
Запасные
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
0
Зубар
Рональд Зубар
0
Хилл
Мэттью Хилл
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Кайтли
Майкл Кайтли
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
0
Майерхофер
Штефан Майерхофер
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
66'
66'
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Замора
Бобби Замора
90
0
Джонсон
Энди Джонсон
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Гера
Золтан Гера
0
Камара
Диоманси Камара