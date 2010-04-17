Матч завершен
Фулхэм
Лондон
0:0
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
17 апр. 2010, 17:00 МСК
17.04.2010, 17:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Замора
Бобби Замора
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
0
Невланд
Эрик Невланд
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Элокоби
Джордж Элокоби
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Фоли
Кевин Фоли
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
79
0
Джонс
Дэвид Джонс
90
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
69
0
Дойл
Кевин Дойл
90
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Халфорд
Грег Халфорд
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Уорд
Стивен Уорд
0
Гедиура
Адлан Гедиура
0
Ивелумо
Крис Ивелумо
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк