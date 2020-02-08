Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Штеффен 50
1:1
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Циммерманн 13
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
8 февр. 2020, 17:30 МСК
8.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
2
Вилльям
Вилльям
27
22
Понграчич
Марин Понграчич
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
8
Штеффен
Ренато Штеффен
50'
50'
74
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
46
Запасные
12
Перван
Павао Перван
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
19
Мбабу
Кевин Мбабу
11
Клаус
Феликс Клаус
13
Герхардт
Янник Герхардт
7
Брекало
Йосип Брекало
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
40
Виктор
Жоао Виктор
Фортуна
мин
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
13'
13'
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
40
10
Бериша
Валон Бериша
90
22
Штегер
Кевин Штегер
90
15
Томми
Эрик Томми
74
37
Текпетей
Бернард Текпетей
61
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
Запасные
1
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
19
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
39
Циммер
Жан Циммер
4
Нуху
Касим Нуху
18
Пледль
Томас Пледль
23
Гисельман
Нико Гисельман
31
Соботтка
Марсель Соботтка
8
Баркок
Аймен Баркок
27
Ампома
Нана Ампома