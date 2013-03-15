Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Олич 52
1:1
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Болли 37
Бундеслига, 26 тур

Бундеслига,

26 тур

Германия
15 марта 2013, 22:30 МСК
15.03.2013, 22:30 МСК
пятница
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Кьер
Симон Кьер
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
90
0
Фагнер
Фагнер
46
0
Каленберг
Томас Каленберг
74
0
Полак
Ян Полак
15
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Олич
Ивица Олич
52'
52'
90
0
Ороско
Йохандри Ороско
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Жозуэ
Жозуэ
0
Хасебе
Макото Хасебе
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
0
Медойевич
Слободан Медойевич
0
Дост
Бас Дост
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Илсе
Кен Илсе
46
0
Болли
Матис Болли
37'
37'
75
0
Латка
Мартин Латка
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Теше
Роберт Теше
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Крузе
Робби Крузе
88
Запасные
0
Пападопулос
Никос Пападопулос
0
Левелс
Тобиас Левелс
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Омае
Генки Омае
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Шахин
Дани Шахин