Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Кения
Ирландия
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Гисельман 16
1:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Вегхорст 29
Бундеслига, 4 тур
Бундеслига,
4 тур
Германия
13 сент. 2019, 21:30 МСК
13.09.2019, 21:30 МСК
пятница
Составы
Фортуна
мин
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
32
Бормут
Робин Бормут
90
7
Финк
Оливер Финк
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
16'
16'
90
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
90
15
Томми
Эрик Томми
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
26
Контенто
Диего Контенто
39
Циммер
Жан Циммер
4
Нуху
Касим Нуху
18
Пледль
Томас Пледль
37
Текпетей
Бернард Текпетей
14
Офори
Келвин Офори
11
Караман
Кенан Караман
Вольфсбург
мин
12
Перван
Павао Перван
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
2
Вилльям
Вилльям
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
13
Герхардт
Янник Герхардт
90
7
Брекало
Йосип Брекало
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
29'
29'
90
Запасные
5
Брума
Джеффри Брума
19
Мбабу
Кевин Мбабу
10
Малли
Юнус Малли
11
Клаус
Феликс Клаус
8
Штеффен
Ренато Штеффен
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
22
Нмеча
Лукас Нмеча
40
Виктор
Жоао Виктор