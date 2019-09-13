Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Гисельман 16
1:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Вегхорст 29
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
13 сент. 2019, 21:30 МСК
13.09.2019, 21:30 МСК
пятница
Составы
Фортуна
мин
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
32
Бормут
Робин Бормут
90
7
Финк
Оливер Финк
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
16'
16'
90
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
90
15
Томми
Эрик Томми
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
26
Контенто
Диего Контенто
39
Циммер
Жан Циммер
4
Нуху
Касим Нуху
18
Пледль
Томас Пледль
37
Текпетей
Бернард Текпетей
14
Офори
Келвин Офори
11
Караман
Кенан Караман
Вольфсбург
мин
12
Перван
Павао Перван
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
2
Вилльям
Вилльям
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
13
Герхардт
Янник Герхардт
90
7
Брекало
Йосип Брекало
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
29'
29'
90
Запасные
5
Брума
Джеффри Брума
19
Мбабу
Кевин Мбабу
10
Малли
Юнус Малли
11
Клаус
Феликс Клаус
8
Штеффен
Ренато Штеффен
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
22
Нмеча
Лукас Нмеча
40
Виктор
Жоао Виктор