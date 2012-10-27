Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Лангенеке 71
1:4
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Дост 50
Олич 54
Дост 64
Диего 78
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
27 окт. 2012, 16:30 МСК
27.10.2012, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Хуанан
Хуанан
90
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
71'
71'
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Шахин
Дани Шахин
56
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
75
0
Левелс
Тобиас Левелс
90
0
Финк
Оливер Финк
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
56
0
Воронин
Андрей Воронин
90
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Ча Ду Ри
Ча Ду Ри
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Гарбущевски
Ронни Гарбущевски
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
0
Илсе
Кен Илсе
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Кьер
Симон Кьер
90
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Полак
Ян Полак
86
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Диего
Диего
78'
78'
90
0
Олич
Ивица Олич
54'
54'
82
0
Дост
Бас Дост
50'
64'
50', 64'
86
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Родригес
Рикардо Родригес
0
Кнохе
Робин Кнохе
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Юнссон
Расмус Юнссон