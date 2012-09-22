Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Олич 42
1:1
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Погатец 27
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
22 сент. 2012, 16:30 МСК
22.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
46
0
Налдо
Налдо
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
27'
27'
90
0
Кьер
Симон Кьер
46
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Каленберг
Томас Каленберг
87
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
42'
42'
90
0
Дост
Бас Дост
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Треш
Кристиан Треш
0
Виейринья
Виейринья
0
Кнохе
Робин Кнохе
0
Жозуэ
Жозуэ
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Юнссон
Расмус Юнссон
Гройтер Фюрт
мин
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
71
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Аземи
Илир Аземи
83
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
90
0
Пецос
Танос Пецос
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Эду
Эду
90
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Собич
Лассе Собич
0
Баба
Абдул Рахман Баба
0
Пекович
Милорад Пекович
0
Штибер
Золтан Штибер
0
Пектюрк
Тайфун Пектюрк
0
Асамоа
Джеральд Асамоа