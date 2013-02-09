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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
0:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Дост 23
Бундеслига, 21 тур
Бундеслига,
21 тур
Германия
9 февр. 2013, 17:30 МСК
9.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
67
0
Пекович
Милорад Пекович
90
0
Варга
Йожеф Варга
90
0
Клаус
Феликс Клаус
46
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
80
0
Джурдич
Никола Джурдич
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Кляйне
Томас Кляйне
0
Нехриг
Бернд Нехриг
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
0
Приб
Эдгар Приб
0
Пак
Юн-Бин Пак
0
Аземи
Илир Аземи
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Виейринья
Виейринья
90
0
Фагнер
Фагнер
67
0
Полак
Ян Полак
78
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Перишич
Иван Перишич
46
0
Диего
Диего
90
0
Дост
Бас Дост
23'
23'
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Кьер
Симон Кьер
0
Родригес
Рикардо Родригес
0
Жозуэ
Жозуэ
0
Хасебе
Макото Хасебе
0
Ороско
Йохандри Ороско
0
Олич
Ивица Олич