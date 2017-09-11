Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Мба Обьянг 72
Айю 77
2:0
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
11 сент. 2017, 22:00 МСК
11.09.2017, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
4
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
72'
72'
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
17
Чичарито
Чичарито
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
21
Огбонна
Анжело Огбонна
22
Бирам
Сэм Бирам
26
Масуаку
Артур Масуаку
41
Райс
Деклан Райс
20
Айю
Андре Айю
77'
15
Сахо
Диафра Сахо
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
22
Инс
Томас Инс
90
8
Биллинг
Филип Биллинг
90
9
Качунга
Элиас Качунга
90
24
Мунье
Стив Мунье
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
44
Хефеле
Михаэль Хефеле
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
3
Мэлони
Скотт Мэлони
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
20
Депуатр
Лоран Депуатр