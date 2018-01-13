Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Лолли 40
1:4
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Нобл 25
Арнаутович 46
Ланзини 56
Ланзини 61
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
13 янв. 2018, 18:00 МСК
13.01.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
3
Мэлони
Скотт Мэлони
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
22
Инс
Томас Инс
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
90
18
Лолли
Джо Лолли
40'
40'
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
5
Конголо
Теренс Конголо
44
Хефеле
Михаэль Хефеле
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
21
Притчард
Алекс Притчард
11
Сабири
Абдельхамид Сабири
24
Мунье
Стив Мунье
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
16
Нобл
Марк Нобл
25'
25'
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
56'
61'
56', 61'
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
46'
46'
90
Запасные
25
Харт
Джо Харт
32
Бурк
Рис Бурк
33
Куллен
Джош Куллен
41
Райс
Деклан Райс
20
Айю
Андре Айю
17
Чичарито
Чичарито