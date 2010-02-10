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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Диаманти 45
Коул 67
2:0
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
10 февр. 2010, 22:45 МСК
10.02.2010, 22:45 МСК
среда
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
46
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Паркер
Скотт Паркер
86
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
45'
45'
90
0
Коул
Карлтон Коул
67'
67'
90
0
Мидо
Хоссам Мидо
66
Запасные
0
Штех
Марек Штех
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Нобл
Марк Нобл
0
Коллисон
Джек Коллисон
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Илан
Илан
Бирмингем Сити
мин
0
Филлипс
Кевин Филлипс
90
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Фахи
Кейт Фахи
67
0
Гарднер
Крейг Гарднер
90
0
Бойер
Ли Бойер
77
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Джером
Кэмерон Джером
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
0
Мичел
Мичел
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
0
Джервис
Джейк Джервис