Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Куяте 8
Куяте 25
Фегули 81
3:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Домжале
Домжале
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
4 авг. 2016, 21:45 МСК
4.08.2016, 21:45 МСК
четверг
Составы
Вест Хэм
мин
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
22
Бирам
Сэм Бирам
90
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
7
Фегули
Софиан Фегули
81'
81'
90
4
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
8
Куяте
Шейку Куяте
8'
25'
8', 25'
79
30
Антонио
Майкл Антонио
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
11
Валенсия
Эннер Валенсия
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
39
Куллен
Джош Куллен
Домжале
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Мэлони
Шон Мэлони
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
90
29
Балковец
Юре Балковец
90