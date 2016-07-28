Матч завершен
Домжале
Домжале
Стекеленбург 11
Стекеленбург 49
2:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Нобл 18
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 21:45 МСК
28.07.2016, 21:45 МСК
четверг
Составы
Домжале
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
49'
11'
49'
11'
90
-
Фостер
Ричард Фостер
90
29
Балковец
Юре Балковец
90
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
22
Бирам
Сэм Бирам
90
16
Нобл
Марк Нобл
18'
18'
90
7
Фегули
Софиан Фегули
90
4
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
11
Валенсия
Эннер Валенсия
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
39
Куллен
Джош Куллен