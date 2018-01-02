Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Кэрролл 59
Кэрролл 90
2:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
МакКлин 30
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
2 янв. 2018, 22:45 МСК
2.01.2018, 22:45 МСК
вторник
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
59'
90'
59', 90'
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
25
Харт
Джо Харт
16
Нобл
Марк Нобл
36
Кина
Домингуш Кина
41
Райс
Деклан Райс
23
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
20
Айю
Андре Айю
17
Чичарито
Чичарито
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
30'
30'
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
18
Бэрри
Гарет Бэрри
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
11
Брант
Крис Брант
17
Бурк
Оливер Бурк
28
Филд
Сэм Филд