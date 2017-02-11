Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Фегули 63
Ланзини 86
2:2
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Шадли 6
Маколи 90
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
11 февр. 2017, 18:00 МСК
11.02.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
23
Фонте
Жозе Фонте
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
45
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
7
Фегули
Софиан Фегули
63'
63'
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
86'
86'
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
87
16
Нобл
Марк Нобл
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
4
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
22
Бирам
Сэм Бирам
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
24
Флетчер
Эшли Флетчер
28
Кальери
Хонатан Кальери
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90'
90'
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
11
Брант
Крис Брант
90
22
Шадли
Насер Шадли
6'
6'
53
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
67
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
79
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
6
Эванс
Джонни Эванс
3
Ольссон
Йонас Ольссон
12
Уилсон
Марк Уилсон
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб