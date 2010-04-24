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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Илан 31
Ковач 45
Паркер 77
3:2
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Спектор 4
Родальега 52
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
24 апр. 2010, 17:00 МСК
24.04.2010, 17:00 МСК
суббота
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
4'
4'
90
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Ковач
Радослав Ковач
45'
45'
90
0
Паркер
Скотт Паркер
77'
77'
90
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Коул
Карлтон Коул
90
0
Илан
Илан
31'
31'
71
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
0
Дапрела
Фабио Дапрела
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Франко
Гилермо Франко
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Уотсон
Бен Уотсон
90
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
0
Морено
Марсело Морено
38
0
Родальега
Уго Родальега
52'
52'
90
Запасные
0
Стойкович
Владимир Стойкович
0
Шарнер
Пауль Шарнер
0
Бойс
Эммерсон Бойс
0
Гохури
Стив Гохури
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Мозес
Виктор Мозес
0
Скотланд
Джейсон Скотланд