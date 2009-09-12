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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Родальега 55
1:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
12 сент. 2009, 17:00 МСК
12.09.2009, 17:00 МСК
суббота
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Кумас
Джейсон Кумас
66
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
Гомес
Жорди Гомес
90
0
Родальега
Уго Родальега
55'
55'
73
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Шарнер
Пауль Шарнер
0
Эдман
Эрик Эдман
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Чо
Вон-Хе Чо
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
0
Кинг
Марлон Кинг
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Ковач
Радослав Ковач
63
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Нобл
Марк Нобл
86
0
Станислас
Джуниор Станислас
63
0
Коул
Карлтон Коул
90
0
Хайнс
Завон Хайнс
90
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Бехрами
Валон Бехрами
0
Хименес
Луис Хименес
0
Коллисон
Джек Коллисон
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
0
Ноубл
Франк Ноубл