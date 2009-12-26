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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Диаманти 23
Ковач 89
2:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2009, 16:00 МСК
26.12.2009, 16:00 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Ковач
Радослав Ковач
89'
89'
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Нобл
Марк Нобл
16
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
23'
23'
72
0
Коллисон
Джек Коллисон
90
0
Франко
Гилермо Франко
90
Запасные
0
Штех
Марек Штех
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Бехрами
Валон Бехрами
0
Хименес
Луис Хименес
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Ноубл
Франк Ноубл
Портсмут
мин
0
Бегович
Асмир Бегович
90
-
О'Хара
Джейми О'Хара
90
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
46
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Финнан
Стив Финнан
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
90
0
Браун
Майкл Браун
79
0
Диндан
Аруна Диндан
55
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
90
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Уилсон
Марк Уилсон
0
Диоп
Папа Буба Диоп
0
Йебда
Хассан Йебда
0
Кану
Нванкво Кану
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
0
Утака
Джон Утака