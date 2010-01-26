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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Вебер 76
1:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Апсон 52
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
26 янв. 2010, 22:45 МСК
26.01.2010, 22:45 МСК
вторник
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
0
Бегович
Асмир Бегович
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Финнан
Стив Финнан
90
0
Утака
Джон Утака
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
64
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Басинас
Ангелос Басинас
90
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
73
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Хьюз
Ричард Хьюз
0
Ритчи
Мэтт Ритчи
0
Вебер
Данни Вебер
76'
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
52'
52'
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
80
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
87
0
Коллисон
Джек Коллисон
90
0
Ноубл
Франк Ноубл
74
Запасные
0
Штех
Марек Штех
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Дапрела
Фабио Дапрела
0
Хименес
Луис Хименес
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Коул
Карлтон Коул
0
Сирс
Фредди Сирс