Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
США
Кения
Косово
Белоруссия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вердер
Бремен
0:3
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Орбан 13
Забитцер 35
Сараччи 83
Бундеслига, 5 тур
Бундеслига,
5 тур
Германия
21 сент. 2019, 19:30 МСК
21.09.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
39
Голлер
Бенжамин Голлер
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
4
Ланг
Михаэль Ланг
90
36
Гросс
Кристиан Гросс
90
30
Классен
Дэви Классен
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
66
32
Фридль
Марко Фридль
90
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
63
19
Сарджент
Джош Сарджент
80
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
26
Штрауди
Симон Штрауди
14
Писарро
Клаудио Писарро
7
Рашица
Милот Рашица
29
Иорст
Лук Иорст
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
13'
13'
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
46
6
Конате
Ибраима Конате
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
35'
35'
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
74
11
Вернер
Тимо Вернер
90
20
Кунья
Матеус Кунья
63
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
26
Ампаду
Итан Ампаду
3
Сараччи
Марсело Сараччи
83'
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
31
Демме
Диего Демме
8
Айдара
Амаду Айдара
17
Лукман
Адемола Лукман