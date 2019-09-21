Матч завершен
Вердер
Бремен
0:3
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Орбан 13
Забитцер 35
Сараччи 83
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
21 сент. 2019, 19:30 МСК
21.09.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
39
Голлер
Бенжамин Голлер
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
4
Ланг
Михаэль Ланг
90
36
Гросс
Кристиан Гросс
90
30
Классен
Дэви Классен
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
66
32
Фридль
Марко Фридль
90
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
63
19
Сарджент
Джош Сарджент
80
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
26
Штрауди
Симон Штрауди
14
Писарро
Клаудио Писарро
7
Рашица
Милот Рашица
29
Иорст
Лук Иорст
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
13'
13'
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
46
6
Конате
Ибраима Конате
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
35'
35'
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
74
11
Вернер
Тимо Вернер
90
20
Кунья
Матеус Кунья
63
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
26
Ампаду
Итан Ампаду
3
Сараччи
Марсело Сараччи
83'
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
31
Демме
Диего Демме
8
Айдара
Амаду Айдара
17
Лукман
Адемола Лукман