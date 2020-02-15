Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Клостерманн 18
Шик 39
Мукиэле 46
3:0
Матч завершен
Вердер
Бремен
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
15 февр. 2020, 17:30 МСК
15.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
3
Анхелиньо
Анхелиньо
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
18'
18'
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
46'
46'
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
25
Ольмо
Дани Ольмо
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90
21
Шик
Патрик Шик
39'
39'
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
26
Ампаду
Итан Ампаду
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
19
Вольф
Ханнес Вольф
8
Айдара
Амаду Айдара
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
17
Лукман
Адемола Лукман
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
3
Фогт
Кевин Фогт
90
30
Классен
Дэви Классен
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
8
Осако
Юя Осако
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
21
Топрак
Омер Топрак
17
Шахин
Нури Шахин
36
Гросс
Кристиан Гросс
14
Писарро
Клаудио Писарро
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
19
Сарджент
Джош Сарджент