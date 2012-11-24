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Примера
Вальядолид VS Гранада
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Вальядолид - Гранада: 24 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
1:0
Вальядолид - Гранада: 24 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
24 нояб. 2012, 20:00 МСК
24.11.2012, 20:00 МСК
суббота
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вальядолид
мин
13
Роберто
Роберто
25
Оласа
Лукас Оласа
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
15
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
18
Джанко
Сайди Джанко
17
Меса
Роке Меса
14
Алькарас
Рубен Алькарас
12
Орельяна
Фабиан Орельяна
10
Плано
Оскар Плано
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
9
Вайссман
Шон Вайссман
Запасные
1
Масип
Жорди Масип
-
22
Мартинес
Начо Мартинес
-
6
Гонсалес
Бруно Гонсалес
-
5
Санчес
Хави Санчес
-
2
Перес
Луис Перес
-
21
Мичел
Мичел
-
19
Вилья
Тони Вилья
-
20
Феде
Феде
-
8
Перес
Кике Перес
-
3
Кодро
Кенан Кодро
-
23
Рубио
Вальдо Рубио
-
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:30
Гранада
1 : 3
Вальядолид
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:30
Гранада
1
Вальядолид
3
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
23:00
Гранада
2 : 1
Вальядолид
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
23:00
Гранада
2
Вальядолид
1
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Вальядолид
1 : 1
Гранада
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Вальядолид
1
Гранада
1
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
Вальядолид
0 : 1
Гранада
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
Вальядолид
0
Гранада
1
10.01.2014
10 янв. 2014
пт
22:59
Гранада
4 : 0
Вальядолид
10.01.2014
10 янв. 2014
пт
22:59
Гранада
4
Вальядолид
0
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
Гранада
1 : 1
Вальядолид
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
Гранада
1
Вальядолид
1
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
20:00
Вальядолид
1 : 0
Гранада
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
20:00
Вальядолид
1
Гранада
0
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