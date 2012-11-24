Вальядолид - Гранада: 24 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
1:0

Вальядолид - Гранада: 24 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
24 нояб. 2012, 20:00 МСК
24.11.2012, 20:00 МСК
суббота
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Вальядолид
мин
13
Роберто
Роберто
25
Оласа
Лукас Оласа
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
15
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
18
Джанко
Сайди Джанко
17
Меса
Роке Меса
14
Алькарас
Рубен Алькарас
12
Орельяна
Фабиан Орельяна
10
Плано
Оскар Плано
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
9
Вайссман
Шон Вайссман
Запасные
1
Масип
Жорди Масип
-
22
Мартинес
Начо Мартинес
-
6
Гонсалес
Бруно Гонсалес
-
5
Санчес
Хави Санчес
-
2
Перес
Луис Перес
-
21
Мичел
Мичел
-
19
Вилья
Тони Вилья
-
20
Феде
Феде
-
8
Перес
Кике Перес
-
3
Кодро
Кенан Кодро
-
23
Рубио
Вальдо Рубио
-
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 20:30
Гранада
1 : 3
Вальядолид
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 20:30
Гранада
1
Вальядолид
3
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 23:00
Гранада
2 : 1
Вальядолид
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 23:00
Гранада
2
Вальядолид
1
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
Вальядолид
1 : 1
Гранада
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
Вальядолид
1
Гранада
1
18.05.2014 18 мая 2014 вс 19:00
Вальядолид
0 : 1
Гранада
18.05.2014 18 мая 2014 вс 19:00
Вальядолид
0
Гранада
1
10.01.2014 10 янв. 2014 пт 22:59
Гранада
4 : 0
Вальядолид
10.01.2014 10 янв. 2014 пт 22:59
Гранада
4
Вальядолид
0
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 17:00
Гранада
1 : 1
Вальядолид
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 17:00
Гранада
1
Вальядолид
1
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 20:00
Вальядолид
1 : 0
Гранада
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 20:00
Вальядолид
1
Гранада
0

Новости

Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
12 декабря 2020, 13:55
«Вальядолид» отказался сдавать тест на коронавирус. Так клуб заботится о малообеспеченных людях
#Вальядолид
18 марта 2020, 22:10
«Леганес» выдумал в твиттере матч: шутил над игроками и перечислял правила борьбы с коронавирусом
#Леганес
14 марта 2020, 21:34
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
В Испании – массовые задержания по подозрению в договорных матчах
#Примера
28 мая 2019, 16:58
# Новости матча
Лунин дебютировал за «Реал» спустя 943 дня после перехода
21 января, 00:23
«Сантос» отрицает рекорд Месси – говорит, что Пеле забил 1091 гол за клуб
27 декабря 2020, 10:55