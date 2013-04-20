Гранада - Вальядолид: 20 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Гранада
Гранада
1:1

Гранада - Вальядолид: 20 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 32 тур

Примера,

32 тур

Испания
20 апр. 2013, 17:00 МСК
20.04.2013, 17:00 МСК
суббота
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
Вальядолид
мин
13
Роберто
Роберто
25
Оласа
Лукас Оласа
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
15
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
18
Джанко
Сайди Джанко
17
Меса
Роке Меса
14
Алькарас
Рубен Алькарас
12
Орельяна
Фабиан Орельяна
10
Плано
Оскар Плано
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
9
Вайссман
Шон Вайссман
Запасные
1
Масип
Жорди Масип
-
22
Мартинес
Начо Мартинес
-
6
Гонсалес
Бруно Гонсалес
-
5
Санчес
Хави Санчес
-
2
Перес
Луис Перес
-
21
Мичел
Мичел
-
19
Вилья
Тони Вилья
-
20
Феде
Феде
-
8
Перес
Кике Перес
-
3
Кодро
Кенан Кодро
-
23
Рубио
Вальдо Рубио
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 20:30
Гранада
1 : 3
Вальядолид
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 20:30
Гранада
1
Вальядолид
3
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 23:00
Гранада
2 : 1
Вальядолид
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 23:00
Гранада
2
Вальядолид
1
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
Вальядолид
1 : 1
Гранада
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
Вальядолид
1
Гранада
1
18.05.2014 18 мая 2014 вс 19:00
Вальядолид
0 : 1
Гранада
18.05.2014 18 мая 2014 вс 19:00
Вальядолид
0
Гранада
1
10.01.2014 10 янв. 2014 пт 22:59
Гранада
4 : 0
Вальядолид
10.01.2014 10 янв. 2014 пт 22:59
Гранада
4
Вальядолид
0
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 17:00
Гранада
1 : 1
Вальядолид
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 17:00
Гранада
1
Вальядолид
1
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 20:00
Вальядолид
1 : 0
Гранада
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 20:00
Вальядолид
1
Гранада
0

Новости

Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
12 декабря 2020, 13:55
«Вальядолид» отказался сдавать тест на коронавирус. Так клуб заботится о малообеспеченных людях
#Вальядолид
18 марта 2020, 22:10
«Леганес» выдумал в твиттере матч: шутил над игроками и перечислял правила борьбы с коронавирусом
#Леганес
14 марта 2020, 21:34
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
В Испании – массовые задержания по подозрению в договорных матчах
#Примера
28 мая 2019, 16:58
# Новости матча
Лунин дебютировал за «Реал» спустя 943 дня после перехода
21 января, 00:23
«Сантос» отрицает рекорд Месси – говорит, что Пеле забил 1091 гол за клуб
27 декабря 2020, 10:55