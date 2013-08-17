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Вальядолид VS Атлетик
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Вальядолид - Атлетик: 17 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
1:2
Вальядолид - Атлетик: 17 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
17 авг. 2013, 22:00 МСК
17.08.2013, 22:00 МСК
суббота
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вальядолид
мин
13
Роберто
Роберто
25
Оласа
Лукас Оласа
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
15
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
18
Джанко
Сайди Джанко
17
Меса
Роке Меса
14
Алькарас
Рубен Алькарас
12
Орельяна
Фабиан Орельяна
10
Плано
Оскар Плано
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
9
Вайссман
Шон Вайссман
Запасные
1
Масип
Жорди Масип
-
22
Мартинес
Начо Мартинес
-
6
Гонсалес
Бруно Гонсалес
-
5
Санчес
Хави Санчес
-
2
Перес
Луис Перес
-
21
Мичел
Мичел
-
19
Вилья
Тони Вилья
-
20
Феде
Феде
-
8
Перес
Кике Перес
-
3
Кодро
Кенан Кодро
-
23
Рубио
Вальдо Рубио
-
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
20:30
Вальядолид
2 : 1
Атлетик
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
20:30
Вальядолид
2
Атлетик
1
08.03.2020
08 марта 2020
вс
16:00
Вальядолид
1 : 4
Атлетик
08.03.2020
08 марта 2020
вс
16:00
Вальядолид
1
Атлетик
4
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:30
Атлетик
1 : 1
Вальядолид
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:30
Атлетик
1
Вальядолид
1
05.05.2019
05 мая 2019
вс
19:30
Вальядолид
1 : 0
Атлетик
05.05.2019
05 мая 2019
вс
19:30
Вальядолид
1
Атлетик
0
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
22:45
Атлетик
1 : 1
Вальядолид
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
22:45
Атлетик
1
Вальядолид
1
21.01.2014
21 янв. 2014
вт
-:-
Атлетик
4 : 2
Вальядолид
21.01.2014
21 янв. 2014
вт
-:-
Атлетик
4
Вальядолид
2
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
22:00
Вальядолид
1 : 2
Атлетик
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
22:00
Вальядолид
1
Атлетик
2
01.02.2013
01 февр. 2013
пт
23:30
Вальядолид
2 : 2
Атлетик
01.02.2013
01 февр. 2013
пт
23:30
Вальядолид
2
Атлетик
2
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
17:00
Атлетик
2 : 0
Вальядолид
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
17:00
Атлетик
2
Вальядолид
0
07.03.2010
07 марта 2010
вс
21:00
Атлетик
2 : 0
Вальядолид
07.03.2010
07 марта 2010
вс
21:00
Атлетик
2
Вальядолид
0
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
18:00
Вальядолид
2 : 2
Атлетик
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
18:00
Вальядолид
2
Атлетик
2
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Вальядолид
2 : 1
Атлетик
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Вальядолид
2
Атлетик
1
21.09.2008
21 сент. 2008
вс
18:00
Атлетик
2 : 0
Вальядолид
21.09.2008
21 сент. 2008
вс
18:00
Атлетик
2
Вальядолид
0
09.03.2008
09 марта 2008
вс
19:00
Атлетик
2 : 0
Вальядолид
09.03.2008
09 марта 2008
вс
19:00
Атлетик
2
Вальядолид
0
21.10.2007
21 окт. 2007
вс
18:00
Вальядолид
1 : 2
Атлетик
21.10.2007
21 окт. 2007
вс
18:00
Вальядолид
1
Атлетик
2
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#Шон Вайссман
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