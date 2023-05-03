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|Запасные
|
23
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
|
1
Щесны
Войцех Щесны
-
|
11
Куадрадо
Хуан Куадрадо
-
|
24
Ругани
Даниэле Ругани
-
|
17
Пеллегрини
Лука Пеллегрини
-
|
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
|
38
Аке
Марле Аке
-
|
9
Мората
Альваро Мората
-
|
7
Влахович
Душан Влахович
-
|Главный тренер
|
Массимилиано Аллегри
|Запасные
|
21
Габриэл
Габриэл
-
|
5
Лучионе
Фабио Лучионе
-
|
25
Галло
Антонино Галло
-
|
24
Фараго
Паоло Фараго
-
|
27
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
-
|
42
Юльманн
Мортен Юльманн
-
|
23
Бьоркенгрен
Джон Бьоркенгрен
-
|
9
Кода
Массимо Кода
-
|
3
Вера
Брайан Вера
-
|Главный тренер
|
Марко Барони