Ювентус - Лечче: 03 мая 2023 смотреть онлайн
Ювентус
Турин
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Ювентус - Лечче: 03 мая 2023 смотреть онлайн

Лечче
Лечче
Серия А, 33 тур

Серия А,

Италия
3 мая 2023, -:- МСК
3.05.2023, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

26.06.2020 26 июня 2020 пт 22:45
Ювентус
4 : 0
Лечче
26.06.2020 26 июня 2020 пт 22:45
Ювентус
4
Лечче
0
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:00
Лечче
1
Ювентус
1
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Ювентус
1 : 1
Лечче
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Ювентус
1
Лечче
1
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
0 : 1
Ювентус
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
0
Ювентус
1
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 14:30
Лечче
2 : 0
Ювентус
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 14:30
Лечче
2
Ювентус
0
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
Ювентус
4 : 0
Лечче
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
Ювентус
4
Лечче
0
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Ювентус
2 : 2
Лечче
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Ювентус
2
Лечче
2
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
Лечче
1 : 2
Ювентус
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
Лечче
1
Ювентус
2

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