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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Дель Пьеро 30
Мело 82
2:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Аморузо 45
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
28 марта 2010, 16:00 МСК
28.03.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Зебина
Джонатан Зебина
90
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Диего
Диего
35
0
Кандрева
Антонио Кандрева
58
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
30'
30'
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
71
Запасные
0
Пинсольо
Карло Пинсольо
0
Грыгера
Зденек Грыгера
0
Мело
Фелипе Мело
82'
0
Марроне
Лука Марроне
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
0
Паолуччи
Микеле Паолуччи
0
Амаури
Амаури
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Пелузо
Федерико Пелузо
83
0
Бьянко
Паоло Бьянко
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
87
0
Аморузо
Никола Аморузо
45'
45'
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Капелли
Даниэле Капелли
0
Вольпи
Серджо Вольпи
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Чераволо
Фабио Чераволо
0
Габбиадини
Маноло Габбиадини