Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Конти 45
Фройлер 89
2:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Спинаццола 50
Алвес 83
Серия А, 34 тур

Серия А,

34 тур

Италия
28 апр. 2017, 21:45 МСК
28.04.2017, 21:45 МСК
пятница
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
50'
50'
86
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
66
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
89'
89'
90
24
Конти
Андреа Конти
45'
45'
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
95
Бастони
Алессандро Бастони
87
Мунье
Антони Мунье
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
88
Грасси
Альберто Грасси
19
Кессье
Франк Кессье
52
Кабесас
Брайан Кабесас
43
Палоски
Альберто Палоски
29
Петанья
Андреа Петанья
Ювентус
мин
6
Хедира
Сами Хедира
90
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
23
Алвес
Дани Алвес
83'
83'
87
21
Дибала
Пауло Дибала
88
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
79
Запасные
25
Нето
Нето
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
15
Барцальи
Андреа Барцальи
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
14
Матиелло
Федерико Матиелло
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
22
Асамоа
Квадво Асамоа
28
Ринкон
Томас Ринкон
27
Стураро
Стефано Стураро
18
Лемина
Марио Лемина
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора