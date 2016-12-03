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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Сандро 15
Ругани 19
Манджукич 64
3:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Фройлер 82
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
3 дек. 2016, 22:45 МСК
3.12.2016, 22:45 МСК
суббота
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
27
Стураро
Стефано Стураро
90
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
12
Сандро
Алекс Сандро
15'
15'
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
19'
19'
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
78
6
Хедира
Сами Хедира
61
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
64'
64'
76
Запасные
25
Нето
Нето
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
33
Эвра
Патрис Эвра
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
22
Асамоа
Квадво Асамоа
11
Эрнанес
Эрнанес
18
Лемина
Марио Лемина
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
34
Кен
Мойзе Кен
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
19
Кессье
Франк Кессье
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
82'
82'
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
75
24
Конти
Андреа Конти
55
29
Петанья
Андреа Петанья
56
Запасные
47
Мацциини
Стефано Мацциини
30
Басси
Давиде Басси
93
Драме
Букари Драме
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
95
Бастони
Алессандро Бастони
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
88
Грасси
Альберто Грасси
99
Латте Лат
Эммануэль Латте Лат
9
Пешич
Александар Пешич