Кубань - Торпедо: 10 июля 2021 смотреть онлайн

Кубань
Краснодар
-:-

Кубань - Торпедо: 10 июля 2021 смотреть онлайн

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10 июля 2021, -:- МСК
10.07.2021, -:- МСК
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Предварительный состав

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Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк

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