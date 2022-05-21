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Торпедо VS Кубань
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Торпедо - Кубань: 21 мая 2022 смотреть онлайн
Торпедо
Москва
-:-
Торпедо - Кубань: 21 мая 2022 смотреть онлайн
Кубань
Краснодар
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
21 мая 2022, -:- МСК
21.05.2022, -:- МСК
суббота
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Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк
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Этот сезон РПЛ – величие. Такой конкуренции на старте после перехода на «осень-весна» еще не было
26 августа 2019, 15:40