Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Панюков 90
1:3
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Гынсарь 28
Соболев 79
Радонич 84
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
17 авг. 2019, 14:00 МСК
17.08.2019, 14:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
88
Погребняк
Павел Погребняк
46
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
8
Емельянов
Роман Емельянов
90
17
Димитров
Николай Димитров
63
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
11
Ильин
Владимир Ильин
88
21
Насыров
Исламжан Насыров
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
27
Меркулов
Михаил Меркулов
19
Поляков
Денис Поляков
4
Мамин
Артем Мамин
50
Чистяков
Никита Чистяков
14
Бавин
Юрий Бавин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
43
Голубцов
Александр Голубцов
69
Шаболин
Артем Шаболин
20
Панюков
Андрей Панюков
90'
79
Юсупов
Артём Юсупов
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
42
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
76
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
28'
28'
68
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
7
Соболев
Александр Соболев
79'
79'
90
Запасные
33
Конюхов
Евгений Конюхов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
44
Чичерин
Никита Чичерин
10
Терехов
Сергей Терехов
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
20
Мияилович
Срджан Мияилович
28
Антон
Пол Антон
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
52
Смирнов
Данила Смирнов
69
Голенков
Егор Голенков
9
Радонич
Деян Радонич
84'