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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Панюков 90
1:3
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Гынсарь 28
Соболев 79
Радонич 84
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
17 авг. 2019, 14:00 МСК
17.08.2019, 14:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
88
Погребняк
Павел Погребняк
46
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
8
Емельянов
Роман Емельянов
90
17
Димитров
Николай Димитров
63
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
3
Ароян
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11
Ильин
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88
21
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27
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19
Поляков
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4
Мамин
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Бавин
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80
Магомадов
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Голубцов
Александр Голубцов
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Шаболин
Артем Шаболин
20
Панюков
Андрей Панюков
90'
79
Юсупов
Артём Юсупов
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
99
Канунников
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8
Гацкан
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40
Тимофеев
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90
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
28'
28'
68
3
Чернов
Никита Чернов
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50
Карпов
Максим Карпов
90
7
Соболев
Александр Соболев
79'
79'
90
Запасные
33
Конюхов
Евгений Конюхов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
44
Чичерин
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10
Терехов
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2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
20
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Зиньковский
Антон Зиньковский
52
Смирнов
Данила Смирнов
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9
Радонич
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