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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Чернов 21
Радонич 65
2:3
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Погребняк 43
Погребняк 50
Эль Кабир 83
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
8 дек. 2019, 14:00 МСК
8.12.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
10
Терехов
Сергей Терехов
60
8
Гацкан
Александр Гацкан
55
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
3
Чернов
Никита Чернов
21'
21'
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
7
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
33
Конюхов
Евгений Конюхов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
44
Чичерин
Никита Чичерин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
5
Лысцов
Виталий Лысцов
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
78
Киселев
Геннадий Киселев
69
Голенков
Егор Голенков
9
Радонич
Деян Радонич
65'
Урал
мин
88
Погребняк
Павел Погребняк
43'
50'
43', 50'
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
54
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
68
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
83'
83'
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
99
Мамин
Алексей Мамин
4
Мамин
Артем Мамин
21
Насыров
Исламжан Насыров
14
Бавин
Юрий Бавин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
90
Щербаков
Александр Щербаков
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
69
Шаболин
Артем Шаболин
20
Панюков
Андрей Панюков