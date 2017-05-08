Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Ильин 2
1:3
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Бруно 54
Корниленко 75
Паскуато 89
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
8 мая 2017, 14:30 МСК
8.05.2017, 14:30 МСК
понедельник
Составы
Урал
мин
-
Ильин
Владимир Ильин
2'
2'
90
Крылья Советов
мин
-
Корниленко
Сергей Корниленко
75'
75'
90
-
Ткачев
Сергей Ткачев
78
-
Бруно
Джанни Бруно
54'
54'
88
-
Паскуато
Кристиан Паскуато
89'
89'
90
-
Божин
Сергей Божин
90