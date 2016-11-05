Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Корниленко 45
Корниленко 65
2:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Коробов 22
Чантурия 73
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
5 нояб. 2016, 16:00 МСК
5.11.2016, 16:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
87
33
Родич
Милан Родич
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
6
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
90
14
Молло
Йоан Молло
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
45'
65'
45', 65'
90
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
71
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
45
Концедалов
Алексей Концедалов
40
Божин
Сергей Божин
19
Бато
Шелдон Бато
7
Чочиев
Алан Чочиев
21
Зинков
Вячеслав Зинков
9
Садик
Берат Садик
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
12
Новиков
Александр Новиков
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
15
77
Коробов
Дмитрий Коробов
22'
22'
90
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
82
39
Чантурия
Георгий Чантурия
73'
73'
89
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
1
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
27
Меркулов
Михаил Меркулов
13
Панков
Радован Панков
5
Динга
Доминик Динга
85
Серченков
Сергей Серченков
90
Щербаков
Александр Щербаков
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
11
Ставпец
Александр Ставпец
14
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
86
Конате
Мохамед Конате