Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Корниленко 45
Корниленко 65
2:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Коробов 22
Чантурия 73
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
5 нояб. 2016, 16:00 МСК
5.11.2016, 16:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
87
33
Родич
Милан Родич
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
6
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
90
14
Молло
Йоан Молло
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
45'
65'
45', 65'
90
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
71
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
45
Концедалов
Алексей Концедалов
40
Божин
Сергей Божин
19
Бато
Шелдон Бато
7
Чочиев
Алан Чочиев
21
Зинков
Вячеслав Зинков
9
Садик
Берат Садик
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
12
Новиков
Александр Новиков
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
15
77
Коробов
Дмитрий Коробов
22'
22'
90
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
82
39
Чантурия
Георгий Чантурия
73'
73'
89
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
1
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
27
Меркулов
Михаил Меркулов
13
Панков
Радован Панков
5
Динга
Доминик Динга
85
Серченков
Сергей Серченков
90
Щербаков
Александр Щербаков
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
11
Ставпец
Александр Ставпец
14
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
86
Конате
Мохамед Конате